Санкт-Петербург начали украшать к 9 Мая
Украсят все основные улицы и магистрали города.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Преображаться ко Дню победы начал Петербург. Праздничное оформление появляется на главных улицах и магистралях города.
Декорации уже установили на Невском проспекте. Набережную реки Фонтанки украсили журавлями, которые в России символизируют Родину. На Стрелке Васильевского острова установили тематические изображения и флаги. Полностью город будет украшен к утру 8 мая.
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