Преображаться ко Дню победы начал Петербург. Праздничное оформление появляется на главных улицах и магистралях города.

Декорации уже установили на Невском проспекте. Набережную реки Фонтанки украсили журавлями, которые в России символизируют Родину. На Стрелке Васильевского острова установили тематические изображения и флаги. Полностью город будет украшен к утру 8 мая.