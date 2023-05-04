В Госдуме заявили, что провал наступления ВСУ не приведет к окончанию СВО

Провал анонсируемого контрнаступления ВСУ не приведет к завершению спецоперации России. Об этом сообщил депутат Госдумы, основатель организации «Союз ветеранов Донбасса» Александр Бородай.

Политик отметил, что основные цели и задачи СВО, направленные на демилитаризацию и денацификацию Украины, в ходе столкновений все еще достигнуты не были. Бородай уверен, что операция не будет завершена без достижения желаемого результата.

«Вероятность контрнаступления — почти 100%. Оно точно будет. Но вот причины его проведения я бы охарактеризовал как не военные, а прежде всего политические и экономические», — добавил он.

Депутат Госдумы считает, что активное наступление украинских нацистов в Донбассе может начаться уже в десятых числах мая, однако действия Вооруженных сил РФ приведут к тому, что боевики киевского режима будут обескровлены и разбиты. Бородай предполагает, что украинская армия станет неуправляемой, но СВО будет продолжаться и дальше.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о готовности ВС РФ отразить наступление ВСУ в ЛНР.