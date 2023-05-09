Буйнов: Наша страна никогда не забудет, кто выиграл Великую Отечественную войну

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 30

Певец гордится заслугами своих предков и передает это грядущим поколениям.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Александр Буйнов назвал празднование Дня Победы необходимым. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru в Кремлевском дворце на концерте, посвященном 78-летию Победы.

«Наша страна никогда не забудет, кто выиграл эту войну. В отличие от наших польских „друзей“ и прочих, которые считают, что американцы освободили Польшу. Не то что забыв, а уничтожив память о 600-х тысячах наших воинов, оставшихся лежать в земле Польши», — считает Буйнов.

Артист убежден, что особое внимание нужно уделять учебной программе, по которой молодое поколение учит отечественную историю. А праздник 9 мая лишний раз напоминает россиянам об их корнях.

«Без памяти нет будущего», — отмечает Буйнов.

Отец певца был военным летчиком и за участие в Великой Отечественной Войне был награжден орденами «Красной Звезды» и «Красного Знамени», медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».

«Это все у меня дома находится. Я достаю эти медали, ордена и рассказываю про отца. Есть записные книжки его, есть летные карты. <…> Со своими детьми, с внуками, конечно, я разговариваю с точки зрения, что вот она история живая», — рассказывает Буйнов.

Ранее 5-tv.ru писал, что большинство россиян назвали День Победы самым важным праздником.

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