На разные голоса: в Москве стартовал проект «Русские чтения»
В Москве стартовал проект «Русские чтения»
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru
Артисты и политики прочитали стихи писателей-фронтовиков.
Произведения писателей-фронтовиков зазвучали накануне по-особенному. Известные артисты и политики зачитали отрывки стихов и прозы авторов военных лет в зале полководцев Музея Победы. Там открылся проект «Русские чтения», посвященный 9 Мая. Мероприятие становится уже традиционным, хотя проводится второй раз.
«Нам нужно донести до следующих поколений ту правду без искажений, которая была добыта нашими воинами, нашими освободителями. И такие мероприятия как Русские чтения — этому способствуют», — сказал актер театра и кино Антон Шагин.
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