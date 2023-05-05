На разные голоса: в Москве стартовал проект «Русские чтения»

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В Москве стартовал проект «Русские чтения»

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Артисты и политики прочитали стихи писателей-фронтовиков.

Произведения писателей-фронтовиков зазвучали накануне по-особенному. Известные артисты и политики зачитали отрывки стихов и прозы авторов военных лет в зале полководцев Музея Победы. Там открылся проект «Русские чтения», посвященный 9 Мая. Мероприятие становится уже традиционным, хотя проводится второй раз.

«Нам нужно донести до следующих поколений ту правду без искажений, которая была добыта нашими воинами, нашими освободителями. И такие мероприятия как Русские чтения — этому способствуют», — сказал актер театра и кино Антон Шагин.

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