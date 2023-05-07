Бойцы в зоне СВО вышли на передовую с фотографиями ветеранов ВОВ

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 39

Российские артиллеристы в зоне СВО присоединились к акции «Бессмертный полк»

Фото, видео: Telegram / Минобороны России; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие разместили изображения своих родственников на кабинах и броне боевых машин.

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО), находящиеся на территории СВО, присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк». Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что солдаты вышли на передовую с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Российские военнослужащие разместили изображения своих родственников на кабинах и броне боевых машин.

Фотографии ветеранов также были наклеены на боевые машины, которые участвуют в прямом уничтожении украинских националистов.

Военные гордятся своими прадедами, которые защищали родину от нацистов. Они превозмогали и терпели любые невзгоды, несмотря ни на что.

«Для меня 9 Мая — это день доблести, чести и отваги. И памяти о тех, кто погиб, защищая нас. Здесь он ощущается по-особенному. Наши прадеды и деды смотрят на нас и гордятся нами», — рассказал один из военнослужащих.

Прежде в МВД рассказали об особенностях нового формата «Бессмертного полка». Уточняется, что все желающие могут разместить портреты родственников — участников Великой Отечественной войны на машинах. Допускается размещать портрет ветерана, а также ордена и медали, историю его подвигов. МВД напоминает, что фотография не должна ограничивать обзор с места водителя.

Ранее 5-tv.ru писал, как найти данные о подвигах родственников-участников ВОВ.

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