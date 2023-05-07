Артиллерия группировки «Центр» ликвидировала боевиков ВСУ
Войска группировки «Центр» нанесли удары по двум бригадам ВСУ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Перед ударом была проведена разведка вражеских позиций.
В зоне проведения СВО российские бойцы из группировки «Центр» нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ. С таким заявлением в интервью ТАСС выступил начальник пресс-центра Александр Савчук. Он добавил, что перед ударом была проведена разведка вражеских позиций силами и средствами группировки.
«На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки „Центр“ вскрыто перемещение личного состава 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. В результате огневого поражения артиллерией противник понес потери в личном составе», — отметил военный.
Точное число убитых и раненых боевиков Савчук не уточнил. Также он добавил, что бомбардировщики ВС РФ нанесли удар по опорным пунктам противника.
Российские штурмовые отряды продолжают наступление в Артемовске
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на донецком направлении за сутки было ликвидировано до 300 боевиков и наемников Вооруженных сил Украины. Силами ВС РФ уничтожены три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».
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