Артиллерия группировки «Центр» ликвидировала боевиков ВСУ

Перед ударом была проведена разведка вражеских позиций.

В зоне проведения СВО российские бойцы из группировки «Центр» нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ. С таким заявлением в интервью ТАСС выступил начальник пресс-центра Александр Савчук. Он добавил, что перед ударом была проведена разведка вражеских позиций силами и средствами группировки.

«На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки „Центр“ вскрыто перемещение личного состава 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. В результате огневого поражения артиллерией противник понес потери в личном составе», — отметил военный.

Точное число убитых и раненых боевиков Савчук не уточнил. Также он добавил, что бомбардировщики ВС РФ нанесли удар по опорным пунктам противника.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на донецком направлении за сутки было ликвидировано до 300 боевиков и наемников Вооруженных сил Украины. Силами ВС РФ уничтожены три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».