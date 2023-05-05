Минобороны РФ: на донецком направлении уничтожены до 300 украинских боевиков и наемников

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 217

Армия России добивается больших успехов в зоне СВО.

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На донецком направлении за сутки было уничтожено до 300 боевиков и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал во время брифинга.

«Ликвидированы три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО „Град“, а также самоходная артиллерийская установка „Акация“», — заявил Конашенков.

По его словам, на южно-донецком и запорожском направлениях было нанесено поражение подразделениям противника в районах Водяного и Угледара. В районе населенного пункта Новомихайловка были пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Всего за прошедшие сутки на данных направлениях потери противника составили более 90 военнослужащих, один танк, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как штурмовые отряды ВС РФ взяли под контроль еще два квартала в Артемовске.

Тема:
Спецоперация
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