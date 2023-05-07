«Славный период советского флота»: Татаренков о подвигах предков в военные годы

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 22

Предки телеведущего Трофима Татаренкова создавали флот в советские времена

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День Победы 9 Мая

Несколько поколений продолжают создавать славу уже российской флотилии.

Журналист и общественный деятель Трофим Татаренков накануне Дня Победы поделился удивительной историей своей семьи. В беседе с 5-tv.ru он рассказал о династии морских офицеров в роду. Предки Татаренкова были обычными керченскими крестьянами, но произошедшая в те времена революция в стране изменила их жизни.

«Старшего моего деда, Василия Ивановича Платонова, по комсомольскому призыву призвали создавать Северную флотилию. И он отправился в 1923 году создавать Северную флотилию», — рассказал журналист.

Адмирал Василий Платонов в 1944–1945 годах был начальником штаба Северного флота. А в августе 1946 года принял на себя командование, сменив на посту адмирала Арсения Головко, возглавившего главный штаб ВМФ. По словам Татаренкова, его дед работал в один из самых славных периодов советского флота. Позднее подвиги североморцев в годы Великой Отечественной войны были отмечены награждением Северного флота орденом Красного Знамени.

Сын деда, Виталий Васильевич Платонов, создавал Средиземноморскую флотилию, даже участвовал в Египетской войне. А дядя Трофима Татаренкова, Эдуард Трофимович Платонов, является одним из величайших инженеров-конструкторов России.

«Он был заместителем командира дивизии подводных лодок в Петропавловске, а сейчас создает Посейдоны (проект российского беспилотного подводного аппарата — Прим. ред.)», — поделился Татаренков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как найти данные о подвигах родственников-участников ВОВ.

Тема:
День Победы 9 Мая
7 мая
Прадед SHAMAN принимал участие в прорыве блокады Ленинграда
7 мая
Президент Киргизии Жапаров прилетел в Москву на переговоры с Путиным
7 мая
Александр Ф. Скляр и Рич представили клип о спецоперации ко Дню Победы
7 мая
Кириенко подчеркнул важность сохранения истории ВОВ на слете «Послов Победы»
6 мая
Посол в ФРГ Нечаев назвал аморальным запрет символики и флагов в День Победы
6 мая
Опубликованы кадры допроса организатора фейковой акции «Небесный полк»
6 мая
Участник фейковой акции «Небесный полк» признался в оправдании терроризма: «Я осознал»
5 мая
Задержаны диверсанты, планировавшие устроить в России фейковую акцию «Небесный полк»
5 мая
Путин обсудил с членами Совбеза подготовку празднования Дня Победы
5 мая
Песков: традиционного приема в Кремле 9 мая не будет
+6° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Рекомендации звезд: знаки зодиака, которым в мае нужно переосмыслить свою...

Последние новости

20:26
За рулем был я: Прилепин дал первые разъяснения по событиям до и после взрыва
20:03
Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России после победы над «Спартаком»
19:55
Опубликовано видео следственного эксперимента на месте покушения на Прилепина
19:52
«Славный период советского флота»: Татаренков о подвигах предков в военные годы
19:40
Кэти Перри встала ногами на мемориальную плиту Черчиллю и взбесила британцев
19:26
«Олигофрены врожденные»: почему демонтаж Родины-Матери в Киеве разрушит Украину

Сейчас читают

«Он что-то скрывал»: Руденко рассказала о последней встрече с Тютрюмовым
Раскрыты подробности смерти актера Александра Тютрюмова
Стала известна причина смерти звезды «Убойной силы» Александра Тютрюмова
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео