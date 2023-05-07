«Славный период советского флота»: Татаренков о подвигах предков в военные годы

Несколько поколений продолжают создавать славу уже российской флотилии.

Журналист и общественный деятель Трофим Татаренков накануне Дня Победы поделился удивительной историей своей семьи. В беседе с 5-tv.ru он рассказал о династии морских офицеров в роду. Предки Татаренкова были обычными керченскими крестьянами, но произошедшая в те времена революция в стране изменила их жизни.

«Старшего моего деда, Василия Ивановича Платонова, по комсомольскому призыву призвали создавать Северную флотилию. И он отправился в 1923 году создавать Северную флотилию», — рассказал журналист.

Адмирал Василий Платонов в 1944–1945 годах был начальником штаба Северного флота. А в августе 1946 года принял на себя командование, сменив на посту адмирала Арсения Головко, возглавившего главный штаб ВМФ. По словам Татаренкова, его дед работал в один из самых славных периодов советского флота. Позднее подвиги североморцев в годы Великой Отечественной войны были отмечены награждением Северного флота орденом Красного Знамени.

Сын деда, Виталий Васильевич Платонов, создавал Средиземноморскую флотилию, даже участвовал в Египетской войне. А дядя Трофима Татаренкова, Эдуард Трофимович Платонов, является одним из величайших инженеров-конструкторов России.

«Он был заместителем командира дивизии подводных лодок в Петропавловске, а сейчас создает Посейдоны (проект российского беспилотного подводного аппарата — Прим. ред.)», — поделился Татаренков.

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