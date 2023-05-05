Сковывают на флангах: как ВС РФ ведут наступательные действия на западе Артемовска

На помощь в выполнении задач приходят подразделения ВДВ.

Штурмовые подразделения Вооруженных сил РФ продолжают вести наступательные действия в западной части Артемовска. Им на помощь в сковывании противника на флангах приходят подразделения десантников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его словам, военные нанесли поражение живой силе и технике боевиков в районах населенных пунктов Калиновка и Красное Донецкой народной республики (ДНР), а также у Часова Яра уничтожен мост, по которому ВСУ подвозили боеприпасы к Артемовску.

«Авиацией на данном направлении совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнено 69 огневых задач. В районах населенных пунктов Краматорск и Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ», — добавил Конашенков.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле видели заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о выводе его подразделения из Артемовска.