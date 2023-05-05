Сковывают на флангах: как ВС РФ ведут наступательные действия на западе Артемовска
ВС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ подвозили боеприпасы в Артемовск
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
На помощь в выполнении задач приходят подразделения ВДВ.
Штурмовые подразделения Вооруженных сил РФ продолжают вести наступательные действия в западной части Артемовска. Им на помощь в сковывании противника на флангах приходят подразделения десантников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также, по его словам, военные нанесли поражение живой силе и технике боевиков в районах населенных пунктов Калиновка и Красное Донецкой народной республики (ДНР), а также у Часова Яра уничтожен мост, по которому ВСУ подвозили боеприпасы к Артемовску.
«Авиацией на данном направлении совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнено 69 огневых задач. В районах населенных пунктов Краматорск и Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ», — добавил Конашенков.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле видели заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о выводе его подразделения из Артемовска.
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