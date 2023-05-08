Российская авиация и артиллерия нанесли ночные удары по украинским боевикам

В Минобороны РФ рассказали, на каких направлениях ВСУ и наемники понесли ощутимые потери в ночь на 8 мая.

Российская авиация в минувшую ночь нанесла удары по позициям украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщили в Минобороны.

По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, штурмовая армейская авиация ЮВО нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Артемовск.

Также пилоты отработали по пункту управления разведки и складу боеприпасов 81-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки в Донецкой народной республике.

Помимо этого российским бойцам удалось при помощи РСЗО «Торнадо-С» уничтожить националистов и их технику в районе населенного пункта Александровка. Вместе с тем ракетные удары были нанесены и по пунктам временной дислокации 50-й и 30-й бригад ВСУ в населенных пунктах Дружковка и Часов Яр.

А на красно-лиманском направлении группировка войск «Центр» применила бомбардировщики и тяжелые огнеметы. Были нанесены удары по опорным пунктам и складу боеприпасов противника.

Авиаудар модернизированными бомбами по наемникам

За минувшую ночь российский сверхзвуковой истребитель Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наемников под Харьковом в селе Ивановка.

«Экипаж Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка», — рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский, имея в виду действия группировки войск на купянском направлении.

Он пояснил, что универсальный модуль планирования закрепляется к свободнопадающей бомбе, тем самым делая ее управляемой. Сам модуль имеет крыло, рули и систему управления, которая наводит бомбу на цель в автоматическом режиме. Благодаря такой системе, к примеру, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной.

Уничтожение складов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Неофициальные источники также сообщали об уничтожении военных объектов националистов. Так, в подконтрольном киевскому режиму городе Орехов в Запорожской области поразили склады и позиции боевиков. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, удары также нанесены по объектам в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черниговской областям, а также по Херсону. Рогов считает, что они стали одними из массированных за последние месяцы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Британии заявили, что российские модернизированные авиабомбы могут сорвать планы ВСУ по контрнаступлению.