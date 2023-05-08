«Наш нравственный долг»: Путин подчеркнул недопустимость искажения истории о ВОВ

Российский президент уверен, что наследие Великой Победы способствует укреплению отношений между странами СНГ.

Глава РФ Владимир Путин направил иностранным коллегам поздравления по случаю 78-й годовщины Победы, в которых напомнил о недопустимости искажения правды о событиях Великой Отечественной войны.

«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне», — подчеркнул он.

Президент добавил, что сегодня нельзя оправдывать нацистов и их идейных последователей. Во время Великой войны люди в тылу и на фронте ценой своей жизни шли на самоотверженные подвиги, для того, чтобы сокрушить нацистских захватчиков. Важно чтить и помнить, какой ценой им удалось отстоять свободу Отечества.

Владимир Путин также поделился искренними словами благодарности всем ветеранам, пережившим события ВОВ. Он пожелал им здоровья, благополучия и долгих лет жизни. В заключение глава государства отметил, что наследие Великой Победы сегодня способствует укреплению отношений между странами СНГ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на отмену Дня Победы на Украине.