«Это священный день»: в Кремле отреагировали на отмену Дня Победы на Украине
Песков: День Победы останется священным праздником для украинцев
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Москва уверена, что украинские ветераны и их родные продолжат нести в себе память о событиях Великой Отечественной войны.
В Кремле отреагировали на учреждение Украиной нового праздника — Дня Европы вместо Дня Победы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что в сознании граждан 9 Мая останется символом победы над фашизмом.
«Мы убеждены, что на самом деле на Украине много людей, для которых это священный день», — прокомментировал Песков.
Официальный представитель Кремля уверен, что на Украине остались ветераны, которые прошли ВОВ. Кроме того, живы их родные и близкие, для которых 9 Мая останется важным днем.
Глава Незалежной Владимир Зеленский ранее подписал указ об учреждении нового праздника Дня Европы, который ежегодно будет праздноваться в стране 9 мая. Президент подчеркнул, что подобное решение поспособствует укреплению народного единства европейских стран, а также обеспечит мир и безопасность на контингенте.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина отказалась возлагать цветы к советским мемориалам в ФРГ.
- 8 мая
- Герои в каждой семье: как найти данные о подвигах родственников-участников ВОВ
- 8 мая
- Позабыв историю: Украина отказалась возлагать цветы к советским мемориалам в ФРГ
- 7 мая
- «Славный период советского флота»: Татаренков о подвигах предков в военные годы
- 7 мая
- Прадед SHAMAN принимал участие в прорыве блокады Ленинграда
- 7 мая
- Президент Киргизии Жапаров прилетел в Москву на переговоры с Путиным
- 7 мая
- Александр Ф. Скляр и Рич представили клип о спецоперации ко Дню Победы
- 7 мая
- Кириенко подчеркнул важность сохранения истории ВОВ на слете «Послов Победы»
- 6 мая
- Посол в ФРГ Нечаев назвал аморальным запрет символики и флагов в День Победы
- 6 мая
- Опубликованы кадры допроса организатора фейковой акции «Небесный полк»
- 6 мая
- Участник фейковой акции «Небесный полк» признался в оправдании терроризма: «Я осознал»
Читайте также
34%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?