«Это священный день»: в Кремле отреагировали на отмену Дня Победы на Украине

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23

Песков: День Победы останется священным праздником для украинцев

«Это священный день»: в Кремле отреагировали на отмену Дня Победы на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День Победы 9 Мая

Москва уверена, что украинские ветераны и их родные продолжат нести в себе память о событиях Великой Отечественной войны.

В Кремле отреагировали на учреждение Украиной нового праздника — Дня Европы вместо Дня Победы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что в сознании граждан 9 Мая останется символом победы над фашизмом.

«Мы убеждены, что на самом деле на Украине много людей, для которых это священный день», — прокомментировал Песков.

Официальный представитель Кремля уверен, что на Украине остались ветераны, которые прошли ВОВ. Кроме того, живы их родные и близкие, для которых 9 Мая останется важным днем.

Глава Незалежной Владимир Зеленский ранее подписал указ об учреждении нового праздника Дня Европы, который ежегодно будет праздноваться в стране 9 мая. Президент подчеркнул, что подобное решение поспособствует укреплению народного единства европейских стран, а также обеспечит мир и безопасность на контингенте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина отказалась возлагать цветы к советским мемориалам в ФРГ.

Тема:
День Победы 9 Мая
8 мая
Герои в каждой семье: как найти данные о подвигах родственников-участников ВОВ
8 мая
Позабыв историю: Украина отказалась возлагать цветы к советским мемориалам в ФРГ
7 мая
«Славный период советского флота»: Татаренков о подвигах предков в военные годы
7 мая
Прадед SHAMAN принимал участие в прорыве блокады Ленинграда
7 мая
Президент Киргизии Жапаров прилетел в Москву на переговоры с Путиным
7 мая
Александр Ф. Скляр и Рич представили клип о спецоперации ко Дню Победы
7 мая
Кириенко подчеркнул важность сохранения истории ВОВ на слете «Послов Победы»
6 мая
Посол в ФРГ Нечаев назвал аморальным запрет символики и флагов в День Победы
6 мая
Опубликованы кадры допроса организатора фейковой акции «Небесный полк»
6 мая
Участник фейковой акции «Небесный полк» признался в оправдании терроризма: «Я осознал»
+9° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Время сбора урожая! Китайский совет дня на понедельник, 8 мая

Последние новости

12:52
«Это священный день»: в Кремле отреагировали на отмену Дня Победы на Украине
12:49
Обвиняемому в покушении на Прилепина избрана мера пресечения
12:44
«Чудовищное заявление»: Песков осудил Буданова за обещание убивать россиян
12:40
«Я потеряла мужа»: Бледанс расплакалась, говоря о смерти Тютрюмова
12:31
Китай пригрозил ЕС последствиями при введении санкций
12:20
«Не всегда законно»: за что россияне могут получить штраф в своей же квартире

Сейчас читают

Подмена ценностей: Зеленский подписал указ о новом празднике вместо Дня Победы
Семь самых загадочных смертей звезд «Дома-2» — убийства, наркотики, эскорт
Политолог Баширов заявил, что украинцы ненавидят Зеленского
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео