Российские бойцы взяли штурмом здание возле медучилища в Артемовске

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 225

РИА Новости: бойцы «Вагнера» взяли штурмом здание вблизи медучилища в Артемовске

Российские бойцы взяли штурмом здание возле медучилища в Артемовске

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Тема:
Спецоперация

В городе идет зачистка последних удерживаемых противником позиций.

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание возле медучилища в западной части Артемовска, сломив сопротивление засевших там украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства стал свидетелем того, как российские штурмовики ворвались в здание, стреляя очередями и забрасывая гранатами помещения, где укрывался противник. Повстречав на пути «растяжку», бойцы обезвредили ее и продолжили атаку. После полной зачистки территории они переключились на подавление вражеских позиций в соседних зданиях.

Накануне украинские СМИ сообщали о приезде в Артемовск командующего украинскими сухопутными войсками Александра Сырского. Генерал-полковник встретился с командирами подразделений, обсудил с ними «меры для лучшей обороны» и принял «необходимые оперативные решения». Обстановку в городе Сырский назвал «напряженной, но контролируемой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЧВК «Вагнер» получит необходимое количество техники и боеприпасов для завершения штурма Артемовска.

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