В зону спецоперации планируют направить беспилотные грузовики

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31

ВС России в зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики для подвоза боеприпасов

В зону спецоперации планируют направить беспилотные грузовики

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Опытный образец техники уже проходит испытания и эффективно показывает себя.

Беспилотные грузовики для доставки боеприпасов, гуманитарных грузов и эвакуации раненых могут задействовать в спецоперации. Об этом сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

По его словам, предприятие работает над «обеспилочиванием» грузовых автомобилей высокой проходимости в интересах российских военных. Возможно, в ближайшее время результат будет продемонстрирован.

«Задачи здесь гораздо сложнее, нет навигационно-связной инфраструктуры для обеспечения непрерывного контроля за состоянием и маршрута перемещения транспорта, но тем не менее задачи решаемые», — цитирует Дудорова РИА Новости.

Директор «Андроидной техники» отметил, что беспилотные грузовики могут выполнять множество задач в зоне спецоперации, в первую очередь — доставлять боеприпасы, медикаменты, продукты питания и эвакуировать раненых.

Опытный образец беспилотного грузовика уже проходит испытания и «эффективно показывает себя», добавил Дудоров.

В августе на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» был представлен прототип первого беспилотного военного грузовика «Урал», управляемого в двух режимах — дистанционном и автономном.

По заявлению производителя, автомобиль может перевозить грузы весом до пяти тонн со скоростью до 80 километров в час. При этом он способен преодолевать препятствия, в том числе броды глубиной до 70 сантиметров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое уникальное применение в зоне спецоперации нашли роботу «Маркер».

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