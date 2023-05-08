Известный патриотической позицией писатель сообщил, что это уже не первая попытка противника ликвидировать его.

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин прокомментировал 5-tv.ru совершенное на него покушение, отметив, что уже много лет получает угрозы с украинской стороны, и они стали частью его жизни.

«Впервые мне сообщили о том, что по мне работают в ДНР несколько диверсионных групп с Украины, еще в 2017 году. Я был в пятерке на ликвидацию. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР», — заявил писатель.

В том же году, добавил Прилепин, территорию возле его дома в Донецке дважды минировали, но саперы успевали вовремя обнаружить и обезвредить фугасы. После этого писатель по совету ныне покойного лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, вывез из Донецка семью. Между тем угрозы в адрес Прилепина с тех пор не прекращались.

«Последний раз было предупреждение от наших спецслужб накануне выезда из ЛНР — я действующий офицер Росгвардии. Они предупредили, что в городе работают несколько групп по мне, и просили быть аккуратнее. Собственно говоря, это постоянный фон жизни, я как-то даже привык, насколько это возможно», — признался Прилепин.

Он подчеркнул, что случившееся не повлияет на его деятельность и решение служить по контракту в Росгвардии. Писатель отметил, что у всех офицеров в его батальоне по несколько ранений, контузий и покушений.

Теракты и попытки ликвидации ключевых фигур Прилепин назвал «обычной манерой работы» украинской стороны. Он напомнил, что на Захарченко было совершено несколько десятков покушений, и другие военные лидеры Донбасса, такие как Гиви и Моторола, также погибли в результате терактов.

«Иной раз на линии соприкосновения, наверно, даже находиться безопаснее. Там хотя бы более-менее понятно, откуда чего ждать», — заключил Прилепин.

Покушение на писателя было совершено утром 6 мая в поселке Пионерское Нижегородской области. При взрыве автомобиля погиб его друг — 27-летний ветеран боевых действий в Донбассе Александр Шубин.

Сам Прилепин был доставлен в Нижегородскую областную больницу имени Семашко в тяжелом состоянии. У писателя диагностировали тяжелую сочетанную травму (повреждения в двух и более анатомических областях), минновзрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

Позднее стало известно об успешно проведенной Прилепину операции, после которой врачи ввели его в медикаментозный сон. Утром 7 мая писатель пришел в себя, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Ранее супруга Захара Прилепина Мария в комментарии 5-tv.ru призналась, что непосредственно перед покушением на писателя семье никаких угроз не поступало.