Знамя Победы водрузили над зданием бундестага в Берлине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 116

В сети обсуждают ролик с водруженным над Рейхстагом Знаменем Победы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Twitter / realJohnQuent; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Наличие красного полотнища с серпом и молотом рядом с государственным флагом ФРГ местные власти поспешили опровергнуть.

Знамя Победы с серпом и молотом подняли над зданием бундестага в Берлине. В сети появились кадры, на которых красное полотнище развевается рядом с государственным флагом ФРГ.

В бундестаге поспешили опровергнуть достоверность фото- и видеозаписей, заявив, что никакого знамени Победы над зданием нет.

«У нас на Рейхстаге установлено три немецких флага и один флаг ЕС», — подчеркнули в пресс-службе немецкого парламента в ответ на запрос РИА Новости.

В то же время немецкий политолог Александр Рар в интервью NEWS.RU пояснил, что на крыше здания располагается ресторан и туда может попасть любой желающий. А вот кто мог его там водрузить, остается только догадываться.

В столице Германии второй год действует запрет на демонстрацию флагов и символики России и СССР у советских мемориалов. Он распространяется на всех, кроме дипломатов и ветеранов.

В этом году ограничения ослабили, позволив вывешивать знамя у советских памятников и демонстрировать российские флаги и символы во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая.

В то же время Административный суд Берлина отменил запрет на демонстрацию флага Украины у памятных мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Некоторое время назад берлинская полиция ввела такой запрет в целях предотвращения провокаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский посол в Германии Сергей Нечаев назвал аморальным и потребовал отменить решение властей Берлина запретить символику, связанную с Днем Победы в Великой Отечественной войне, на демонстрациях 8 и 9 мая.

Тема:
День Победы 9 Мая
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