«Забыли, кто разгромил это тотальное зло»: Путин резко обратился к глобалистам
Владимир Путин: западные глобалисты забыли, кто разгромил тотальное зло
Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia
В Москве проходит Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Западные глобалисты забыли, что именно Россия разгромила тотальное зло, систему насилия, грабежа и подавления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Параде Победы в Москве.
«Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство, забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы», — отметил Путин.
В ряде стран, отметил президент, безжалостно разрушают мемориалы советским воинам и сносят памятники полководцам. Такое надругательство над подвигом героев Владимир Путин назвал настоящим преступлением.
Также президент отметил, что для России нет недружественных враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке.
«Мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным», — подчеркнул Путин.
Ранее 5-tv.ru писал, кто из лидеров государств приехал на парад Победы в Москве.
- 9 мая
- Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальный завтрак
- 9 мая
- Мирное будущее и память о героях: полная речь президента РФ на Параде в Москве
- 9 мая
- Путин: Россия гордится участниками СВО и сейчас нет дела важнее
- 9 мая
- Бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы
- 9 мая
- Толпа помешала послу РФ возложить венки на мемориальном кладбище в Польше— видео
- 9 мая
- Лидер КНДР поздравил Путина и российский народ с Днем Победы
- 9 мая
- «Вижу благородное отношение»: Путин оценил приезд лидеров СНГ в Россию
- 9 мая
- «Украинский народ стал заложником планов Запада»: Путин о ситуации на Украине
- 9 мая
- Путин и лидеры государств СНГ возложили венки к Могиле Неизвестного солдата
- 9 мая
- «Двойной праздник»: Охлобыстин подчеркнул важность Дня Победы для всех поколений
Читайте также
28%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?