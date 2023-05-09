«Забыли, кто разгромил это тотальное зло»: Путин резко обратился к глобалистам

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Рита Миронова
Рита Миронова 54

Владимир Путин: западные глобалисты забыли, кто разгромил тотальное зло

«Забыли, кто разгромил это тотальное зло»: Путин резко обратился к глобалистам

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia

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Тема:
День Победы 9 Мая

В Москве проходит Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Западные глобалисты забыли, что именно Россия разгромила тотальное зло, систему насилия, грабежа и подавления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Параде Победы в Москве.

«Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство, забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы», — отметил Путин.

В ряде стран, отметил президент, безжалостно разрушают мемориалы советским воинам и сносят памятники полководцам. Такое надругательство над подвигом героев Владимир Путин назвал настоящим преступлением.

Также президент отметил, что для России нет недружественных враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке.

«Мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, кто из лидеров государств приехал на парад Победы в Москве.

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