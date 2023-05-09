Настоящее безобразие: Посол РФ о действиях агрессивной толпы в Варшаве

Сергея Андреева попросили удалиться и возложить цветы в другой день.

В День Великой Победы российские власти возлагали венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, но столкнулись с неконтролируемой и агрессивной толпой, которая заблокировала подступ к памятнику. Об этом специально для «Известий» рассказал посол РФ в Польше Сергей Андреев.

С похожей ситуацией представителям РФ в Варшаве приходилось сталкиваться и в прошлом году. В этот раз неприятных столкновений хотелось избежать, поэтому польский МИД был заранее предупрежден о визите. Однако контролировать церемонию возложения цветов у памятника органы правопорядка отказались.

Прямо на выходе из машины Сергея Андреева поджидала агрессивная толпа протестующих и журналисты, которые не дали пройти к мемориалу. От возложения венков пришлось отказаться. Собеседник рассказал, что пообщался со старшим полицейским, который признался, что это официальное мероприятие, санкционированное мэрией. А представителей России попросили удалиться и приехать в другое время.

«Сюрпризом для нас это не стало. Очередное проявление недружественного отношения наших польских не партнеров. Но наш святой праздник это не испортит, потому что наше дело правое и победа будет за нами», — подчеркнул Андреев.

Российский посол в Польше отметил, что сегодня на приеме в посольстве дипломаты дружественных стран спокойно отметят этот праздник на территории РФ.

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