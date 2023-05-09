Российские бойцы штурмуют последнюю цитадель ВСУ в Артемовске
«РВ»: Российские бойцы пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita
В серой зоне на севере города продолжаются ожесточенные бои.
Российские войска штурмуют последнюю цитадель украинских войск в Артемовске. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» 9 мая.
Уточняется, что на севере серой зоны города продолжаются ожесточенные бои, штурмовики ЧВК «Вагнер» наступают по улицам Обороны, Леваневского и переулка Зои Космодемьянской и со стороны медицинского колледжа.
Дополнительные силы переброшены вдоль улиц Черняховского, Толбухина и Ирины Левченко. Здесь российские бойцы продвигаются вперед, несмотря на попытки украинской артиллерии сдержать их натиск.
Накануне сообщалось о взятии бойцами «Вагнера» здания возле медучилища в западной части Артемовска. После полной зачистки территории штурмовики переключились на подавление вражеских позиций в соседних зданиях.
Ранее 5-tv.ru писал, что штурмовые подразделения армии России в минувшие сутки продолжили наступление в западной части Артемовска.
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