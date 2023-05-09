Прямая трансляция салюта в Санкт-Петербурге в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ
Залпы фейерверка сопровождают выстрелы из артиллерийских орудий Д-44.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев
Трасляция завершена
В Санкт-Петербурге завершается празднование Дня Победы. После захода солнца, в 22:00 по местному времени, запускают праздничный салют.
Ранее заявлялось, что в течение десяти минут ожидается пуск более 1,5 тысяч фейерверочных изделий разных видов. Небо озарят залпы из «Рубина», «Ассоли», «Фиалки», «Веги», «Татьяниного деня», «Браслета» и других.
Пуски сопровождают холостые выстрелы из двенадцати артиллерийских орудий Д-44. Каждый залп посвящен памяти посвящен памяти погибших защитников Отечества и тружеников тыла.
Ростральные колонны зажглись в Петербурге в честь Дня Победы
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Санкт-Петербурге прошел парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии участвуют свыше четырех тысяч человек: кадеты, суворовцы, курсанты военных вузов. Также колонной пройдут 250 участников военно-патриотического движения «Юнармия».
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