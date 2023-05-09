Прямая трансляция салюта в Санкт-Петербурге в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ

|
Алексей Панков
Алексей Панков Live 1 235

Залпы фейерверка сопровождают выстрелы из артиллерийских орудий Д-44.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День Победы 9 Мая

Трасляция завершена

В Санкт-Петербурге завершается празднование Дня Победы. После захода солнца, в 22:00 по местному времени, запускают праздничный салют.

Ранее заявлялось, что в течение десяти минут ожидается пуск более 1,5 тысяч фейерверочных изделий разных видов. Небо озарят залпы из «Рубина», «Ассоли», «Фиалки», «Веги», «Татьяниного деня», «Браслета» и других.

Пуски сопровождают холостые выстрелы из двенадцати артиллерийских орудий Д-44. Каждый залп посвящен памяти посвящен памяти погибших защитников Отечества и тружеников тыла.

Ростральные колонны зажглись в Петербурге в честь Дня Победы

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Санкт-Петербурге прошел парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии участвуют свыше четырех тысяч человек: кадеты, суворовцы, курсанты военных вузов. Также колонной пройдут 250 участников военно-патриотического движения «Юнармия».

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Олег Газманов стихами объяснил молодому поколению важность Победы в ВОВ
9 мая
«Матрос Буденный»: как бывший белорусский партизан подружился с Раулем Кастро
9 мая
Буйнов: Наша страна никогда не забудет, кто выиграл Великую Отечественную войну
9 мая
Прямая трансляция салюта в Москве в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ
9 мая
Лев Лещенко поздравил ветеранов с Днем Победы: «Они — наша честь и гордость»
9 мая
«Успехов в боевой подготовке»: Александр Маршал поздравил россиян с 9 мая
9 мая
Коснулось каждой семьи: Зара поздравила россиян с Днем Победы
9 мая
«Мы вам не враги»: Сальдо обратился к украинцам
9 мая
Несмотря ни на что: в каких странах состоялась акция «Бессмертный полк»
9 мая
«Быть оптимистами»: Татьяна Буланова обратилась к россиянам в честь праздника
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

22:34
Олег Газманов стихами объяснил молодому поколению важность Победы в ВОВ
22:25
«Матрос Буденный»: как бывший белорусский партизан подружился с Раулем Кастро
22:08
Буйнов: Наша страна никогда не забудет, кто выиграл Великую Отечественную войну
21:56
«Пью шампанское, пока он в спортзале»: Ольга Орлова об идеальных отношениях
21:50
Прямая трансляция салюта в Москве в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ
21:50
Прямая трансляция салюта в Санкт-Петербурге в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ

Сейчас читают

«Фашистов спросить забыли»: Захарова ответила на обвинения в адрес лидеров СНГ
Настоящее безобразие: Посол РФ о действиях агрессивной толпы в Варшаве
Несмотря ни на что: в каких странах состоялась акция «Бессмертный полк»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео