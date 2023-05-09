«Наследники победителей»: в Ивангороде провели мероприятия в честь Дня Победы

Более 100 тысяч советских солдат разных национальностей погибли, освобождая Ивангород и Нарву.

В Ивангороде состоялся цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Торжества были организованы Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста РФ).

Сохранение памяти о событиях ВОВ остается одной из главных задач соотечественников. Молодое поколение должно знать правду об истории Родины. Это в своих образовательных программах транслирует ВГУЮ (РПА Минюста РФ). Ежегодно университет собирает своих студентов на выездные мероприятия в исторических местах России.

В 2023 году руководством университета было принято решение о проведении мероприятий, посвященных Дню Победы. Местом был выбран Ивангород в Кингисеппском районе Ленинградской области, который был освобожден российской армией вместе с Нарвой в 1944 году в ходе одного из самых суровых сражений времен ВОВ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил слова благодарности университету, а также СК России и Министерству юстиции, которые позволили не только иваногорцам, но и жителям других регионов принять участие в большом празднике. Дрозденко отметил, что при освобождении Ивангорода своих жизней лишились более 100 тысяч советских солдат, в том числе эстонцев.

«Сегодня очень важно, что благодаря программе университета, можно будет рассказать об этом не только ребятам из вуза, которых примерно 30 тысяч человек, но из всей России, а может быть даже и из Европы», — подчеркнул он.

В мероприятиях приняли участие порядка 400 человек, среди которых были не только студенты ВГУЮ, но и курсанты Санкт-Петербургской академии СК России и курсанты Михайловской военной артиллеристской академии Минобороны РФ.

Ректор ВГУЮ Ольга Александрова рассказала, что университетом был проведен ряд военно-исторических и патриотических мероприятий, чтобы молодое поколение не забывало, кто победил фашизм и какой ценой. Иваногородское, добавила она, получилось уникальным.

«Мы же наследники победителей <…> Мы верим в нашу победу, в наших ребят, я очень благодарна им за это. И благодарна нашим ветеранам», — прокомментировала она и добавила, что проведение праздничных мероприятий в Ивангороде может стать традиционным для университета.

Отмечается, что в рамках мероприятия его участники возложат венки на реку Нарва, а после проследуют на торжественно-траурную церемонию «Минувших лет живая память» к Братскому захоронению советских освободителей. Завершит празднования 9 Мая концерт, приуроченный к 78-й годовщине Великой Победы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве в честь Дня Победы возложили цветы к Вечному огню.