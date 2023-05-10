В Кремле объяснили отсутствие Лукашенко на завтраке после парада Победы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 174

Песков: Лукашенко отсутствовал на завтраке после парада Победы из-за мероприятий

Фото, видео: Мосюков Денис / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

После торжественного события Владимир Путин и иностранные гости проследовали за стол, однако белорусский лидер отказался. Почему?

В Москве по традиции состоялся парад Победы в честь 9 Мая. Его посетили и иностранные гости, в их числе — Александр Лукашенко, который после торжественного события не пришел на неформальный завтрак. Его отсутствие объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразив признательность белорусской стороне.

«Он был с нами, разделил с нами радость Дня Победы. Мы признательны белорусскому руководству за то, что они нашли такую возможность. У него были мероприятия в Минске и ему нужно было уехать», — пояснил Песков в разговоре с журналистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению представителя Кремля, никакой реакции от европейских столиц по поводу возможных терактов перед Днем Победы не поступало.

Тема:
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