В Кремле объяснили отсутствие Лукашенко на завтраке после парада Победы
Песков: Лукашенко отсутствовал на завтраке после парада Победы из-за мероприятий
Фото, видео: Мосюков Денис / ТАСС; 5-tv.ru
После торжественного события Владимир Путин и иностранные гости проследовали за стол, однако белорусский лидер отказался. Почему?
В Москве по традиции состоялся парад Победы в честь 9 Мая. Его посетили и иностранные гости, в их числе — Александр Лукашенко, который после торжественного события не пришел на неформальный завтрак. Его отсутствие объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразив признательность белорусской стороне.
«Он был с нами, разделил с нами радость Дня Победы. Мы признательны белорусскому руководству за то, что они нашли такую возможность. У него были мероприятия в Минске и ему нужно было уехать», — пояснил Песков в разговоре с журналистами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению представителя Кремля, никакой реакции от европейских столиц по поводу возможных терактов перед Днем Победы не поступало.
- 10 мая
- «Плачевный процесс»: в Кремле отреагировали на заявления США о роли СССР в победе в ВОВ
- 10 мая
- В Кремле прокомментировали реакцию Запада на теракты перед Днем Победы
- 10 мая
- Песков: Польша периодически скатывается в безумие ненависти к России
- 10 мая
- «Следы ведут на Украину»: в Белоруссии сообщили о предотвращении терактов к 9 Мая
- 10 мая
- Четыре тысячи бойцов и залп 12 орудий: как отметили День Победы в Петербурге
- 10 мая
- Агрессия и запреты: как власти Европы пытались сорвать празднование Дня Победы
- 10 мая
- Грандиозное шоу: День Победы в городах России завершился праздничными салютами
- 10 мая
- Поддержать бойцов! Московские артисты приехали с масштабными гастролями в Донбасс
- 10 мая
- «Бессмертный полк» стал бесстрашным: как память советских воинов почтили в Берлине
- 10 мая
- Главные гости — ветераны: как прошел парад Победы на Красной площади
Читайте также
28%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?