ВСУ ударили по Стаханову из РСЗО HIMARS
Одна из ракет, буквально, снесла верхние квартиры в девятиэтажке.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru
В Луганской республике украинские боевики сегодня устроили массированный обстрел города Стаханов. Они выпустили по жилым кварталам несколько ракет из американских установок HIMARS. Одна из них, буквально, снесла верхние квартиры в девятиэтажке. Серьезно пострадал и соседний дом.
Погибли два мирных жителя. Несколько человек госпитализированы с тяжелейшими ранениями. Кроме того, повреждены автомобили, линия электропередачи и газопровод.
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