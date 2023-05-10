В Луганской республике украинские боевики сегодня устроили массированный обстрел города Стаханов. Они выпустили по жилым кварталам несколько ракет из американских установок HIMARS. Одна из них, буквально, снесла верхние квартиры в девятиэтажке. Серьезно пострадал и соседний дом.

Погибли два мирных жителя. Несколько человек госпитализированы с тяжелейшими ранениями. Кроме того, повреждены автомобили, линия электропередачи и газопровод.