Названа главная цель США в конфликте на Украине
Офицер армии США Дэвис: Вашингтон затягивает конфликт на Украине для ослабления РФ
Фото: MICHAEL REYNOLDS / ТАСС
Американский офицер заявил, что офису Джо Байдена наплевать на жертв военных действий, так как ему и не нужна победа Киева.
США преследуют единственную цель, затягивая вооруженный конфликт между Москвой и Киевом — нанести максимальный ущерб России. Ничто другое в этом столкновении Вашингтон не интересует. Офис президента Штатов Джо Байдена понимает, что Украине не справиться с военной мощью РФ, ее победа и не нужна. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на интервью подполковника американской армии Дэниела Дэвиса YouTube-каналу Judging Freedom.
«Все свидетельствует о том, что главная цель — нанести вред России. Остин (Министр обороны США Ллойд Остин. — Прим. ред.) ведь говорил об этом прямо. При этом их не волнует, ценой скольких человеческих жизней она будет достигнута», — заявил офицер.
Дэвис добавил также, что Вашингтон, вероятно, приложит все усилия для затягивания военных действий. Стоит отметить, Кремль не раз публично указывал, что Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО, поставляющие Киеву вооружения, играют с огнем и сводят на нет все шансы на мирное урегулирование. Очевидно, что западные страны являются более чем косвенными участниками конфликта.
Российская спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. После очередного обострения на границах Украины и отделившихся в 2014-м Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Москва встала на защиту Донбасса. 30 сентября 2022 года по результатам референдумов освобожденные от националистов ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами РФ.
Ранее, писал 5-tv.ru, российский лидер Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ из запаса.
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