Фронтмен рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя Егор Бортник) заявил, что не вернется в Россию. Судя по геометкам последних постов в соцсетях, в данный момент артист находится в Израиле. О своем решении распрощаться с Москвой он сообщил в комментариях: один из фолловеров спросил, когда состоится следующий концерт в РФ.

«Я не вернусь в Россию», — ответил Бортник.

На этом утверждении резкое общение музыканта с фанатами не прекратилось. Он также остро отреагировал на ликования по поводу Дня Победы. Лева акцентировал внимание пользователей на отрицании заслуг Советского Союза и отказался называть войну Великой Отечественной. Вместо этого поздравил подписчиков с «днем победы союзнических миротворческих войск во второй мировой войне».

Очевидно, антироссийская позиция Левы позволяет исключать некоторые исторические факты из повествования. Забывать, например, кто наносил гитлеровцам решающие удары и почему второй фронт те самые «союзники» открыли только в 1944 году. Не хочет исполнитель знать и о зверствах националистов в Донбассе. Россия вызывает у него «омерзение и брезгливость», а восьмилетняя травля жителей Донецкой и Луганской народных республик — нет. Это другое, говорит Лева.

В одном из комментариев Бортник заявил, что Россия «перечеркнула все свои достижения». Граждан страны называл убийцами, добавив, что они «превратились в животных», которые обладают лишь «условными рефлексами произношения слов, но безо всякой связи между собой». Пораженные поклонники спорили и сообщали, что отписываются от агрессивного артиста.

Незадолго до этого всплеска Егор Бортник подтвердил отмену концерта группы «Би-2» в «Лужниках» в Москве, он был запланирован на 10 июня.

Как ранее писал 5-tv.ru, пытавшаяся усидеть на двух стульях Лорак стала не нужна ни России, ни Украине.