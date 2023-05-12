В Киеве пожаловались на неуязвимые для ПВО российские ракеты
MWM: в Киеве пожаловались на неуязвимость российских ракет Х-22 для ПВО
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
Боеголовки весом 950 килограммов наносят сокрушительный ущерб, заявили официальные украинские лица.
В Киеве пожаловались на неуязвимость российских крылатых ракет Х-22. Американский военный журнал Military Watch пишет, что украинская противовоздушная оборона (ПВО) просто не в состоянии их перехватить.
«Их большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб», — говорится в статье.
Объясняться это может тем, что боеголовки подобного типа в свое время разрабатывались для обхода системы ПВО авианосных групп США. В результате сегодня эти ракеты играют едва ли не ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине.
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