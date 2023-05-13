Залужный признал силу и непредсказуемость главы Генштаба ВС РФ Герасимова

|
Алексей Панков
Алексей Панков 49

Главнокомандующий украинских войск отметил, что ему интересно военное мышление россиянина.

Залужный признал силу и непредсказуемость главы Генштаба ВС РФ Герасимова

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов — сильный противник. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в одном из недавних интервью.

«Этого человека я читаю и мне интересна его точка зрения как военного. Это генерал Герасимов», — отметил Залужный.

Военный подчеркнул, что глава российского Генштаба очень непредсказуемый. Он подчеркнул, что ВСУ должны уважать его как противника.

Также он добавил, что украинской армии пора перестать недооценивать ВС РФ. Российские бойцы смогли нанести боевикам киевского режима серьезный урон.

Щелчок по носу: как Запад унизил Зеленского

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерий Залужный отказался от встречи с начальниками генеральных штабов НАТО. Он объяснил это напряженной ситуацией на фронте.

Тема:
Спецоперация
13 мая
«Заткнись уже»: в сети ужаснулись заявлению Бербок о России
13 мая
В Хмельницкой области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры
13 мая
Тяжело в учении — легко в бою: Лучшее видео из зоны СВО
13 мая
Военнопленный рассказал о низком боевом духе в рядах ВСУ из-за потерь
12 мая
Без «договорняков»: США переговорами надеются сохранить хоть «кусочек» Украины
12 мая
Кедми заявил, что у России только один выход — победа
12 мая
Методы террора: СВУ сдетонировало в мусорном баке в Мелитополе
12 мая
«Заигравшись в геополитику»: МИД РФ о передаче Британией ракет Storm Shadow Киеву
12 мая
«Смехотворная цифра»: военный эксперт оценил данные ЕС о потерях ВСУ
12 мая
ФСБ задержала жителя Крыма по делу о госизмене за передачу данных о военной технике
+20° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
77.20
1.32 84.25
1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:32
Венгрия пригрозила заблокировать новый пакет санкций против России из-за Украины
12:19
Умер президент ассоциации телерадиовещателей и телеведущий Эдуард Сагалаев
12:10
Опубликовано фото части выпущенной ВСУ по Луганску британской ракеты Storm Shadow
12:02
Марочко: прилет был по жилым домам луганском поселке Юбилейный
11:45
«Время не властно»: Климова опубликовала обнаженную фотосессию с цветами
11:33
Дачникам разрешили срывать плоды с деревьев соседа

Сейчас читают

Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой
Экс-министр безопасности ДНР: ВСУ ищут игроманов для управления дронами
Грузия и ДОВСЕ: «изящные решения» Путина в праздничные дни Мая — мнение
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп