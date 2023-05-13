Залужный признал силу и непредсказуемость главы Генштаба ВС РФ Герасимова
Главнокомандующий украинских войск отметил, что ему интересно военное мышление россиянина.
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов — сильный противник. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в одном из недавних интервью.
«Этого человека я читаю и мне интересна его точка зрения как военного. Это генерал Герасимов», — отметил Залужный.
Военный подчеркнул, что глава российского Генштаба очень непредсказуемый. Он подчеркнул, что ВСУ должны уважать его как противника.
Также он добавил, что украинской армии пора перестать недооценивать ВС РФ. Российские бойцы смогли нанести боевикам киевского режима серьезный урон.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерий Залужный отказался от встречи с начальниками генеральных штабов НАТО. Он объяснил это напряженной ситуацией на фронте.
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