В Америке предложили способ понять мотивы России на Украине
Экономист Джеффри Сакс предложил сравнить Украину с Мексикой для понимания позиции РФ
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Сакс привел простой пример, характеризующий традиционный цинизм политики Вашингтона.
Экономист США Джеффри Сакс рассказал, каким способом возможно понять позицию России в конфликте с Украиной. Об этом он сообщил в интервью для The Canadian Foreign Policy Institute. Запись доступна на YouTube.
По его словам, необходимо представить ситуацию, в которой КНР заключает военный союз с Мексикой и это точно не осталось бы без ответа со стороны Вашингтона.
«Давайте просто представим, что Китай и Мексика решат создать военный союз. Очевидно, что в США не будут говорить: «Это их выбор! Двери открыты для всех, они могут делать все, что захотят», — заявил Сакс.
Также он добавил, что главная причина всего конфликта на Украине — уверенность НАТО в том, что она может безнаказанно приближаться к чужим границам, а также напомнил, что в Америке обещали не расширять альянс, однако такие планы появились уже в 1992 году. При этом Украина стала потенциальным кандидатом на членство, что не могло понравиться России.
Джеффри Сакс заключил, что США очень часто лживы при проведении своей политики, а это только усугубляет ситуацию.
Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США переговорами надеются сохранить хоть «кусочек» Украины.
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