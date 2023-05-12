Без «договорняков»: США переговорами надеются сохранить хоть «кусочек» Украины

Вашингтон пытается посадить Киев и Москву за стол переговоров, чтобы воспользоваться относительным миром и вновь накачать украинскую армию оружием.

США попытаются сохранить хоть какую-то часть Украины в ходе потенциальных переговоров, чтобы подготовиться к новому, уже прямому противостоянию с Россией. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя информацию о принуждении Киева к переговорам с Москвой.

«США попытаются воспользоваться относительным миром, если он теоретически будет установлен в ходе переговорного процесса, для того, чтобы вновь накачать Украину оружием, и та пошла бы в наступление на территорию России», — объяснил эксперт в беседе с 5-tv.ru.

Он также выразил уверенность в том, что Кремлю прекрасно известно обо всех возможных планах Запада, именно поэтому Россия по сей день продолжает идти по изначально установленному курсу. Более того, отметил политолог, страна уже может не согласиться на переговоры и твердо идти к победе в конфликте.

«Президент России в своей речи в честь Дня Победы на Красной площади ясно дал понять, что Россия намерена побеждать в ходе этого военного противостояния, а не идти на какие-то „договорняки», — подчеркнул Мезюхо.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали контрнаступление Украины подготовкой почвы для диалога с Россией.