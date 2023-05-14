Генпрокуратуру призвали заблокировать счета и соцсети Блиновской
Продукты «королевы инфоциган» остаются доступны для покупки в сети, пока сама она находится под арестом.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Генпрокуратуру попросили заблокировать счета и социальные сети обвиняемой в неуплате налогов блогера и создателя «Марафона желаний» Елены Блиновской. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к ведомству с соответствующим обращением, его копия попала в распоряжение RT.
Бородин считает, что создаваемые задержанной Блиновской продукты не должны продаваться в сети. Любой из ее марафонов по прежнему доступен к покупке, пока сама Елена прибывает под домашним арестом.
Также Бородина не устраивает тот факт, что обвиняемая в неуплате налогов продолжает зарабатывать в личном блоге. Он напомнил, как Блиновская получила пять миллионов рублей с одной только публикации о повышении цена на ее инфопродукты на фоне скандала с ее задержанием.
«Судя по тому, что бизнес работает бесперебойно, марафонщица уверена, что ей все сойдет с рук», — указано в обращении борца с коррупцией.
Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. По версии следствия, инфлюенсер «дробила» доходы и уклонялась от уплаты в период 2019–2021 годов. Свою вину блогер признала полностью. В ее отношении было возбуждено уголовное дело, а счета были арестованы. В качестве меры пресечения суд избрал для нее домашний арест. Женщина могла попасть в СИЗО, но раскаянье и четверо детей стали смягчающими обстоятельствами.
Ранее 5-tv.ru писал, что отец Блиновской заявил о готовности сесть в тюрьму вместо нее.
- 12 мая
- Суд рассмотрит жалобу на домашний арест Блиновской
- 11 мая
- «Дочь подставили»: отец Блиновской заявил о готовности сесть в тюрьму вместо нее
- 6 мая
- На счетах мужа блогера Блиновской нашли сотни миллионов рублей
- 6 мая
- На счетах блогера Блиновской и ее супруга арестовали сотни миллионов рублей
- 5 мая
- Пользы мало, а деньги получают большие: как заставить блогеров платить налоги
- 5 мая
- Всего два слова: после какого сообщения Блиновская попыталась сбежать из России
- 4 мая
- «У нее нет стыда»: психолог Степанова жестко «уколола» Блиновскую
- 4 мая
- Стас Костюшкин после клипа с оскандалившейся Блиновской побрился налысо
- 3 мая
- Думает, что это «хи-хи, ха-ха»: Лебедев обвинил Блиновскую в несерьезности
- 2 мая
- Кто следующий? На прицеле правоохранителей еще четверо известных блогеров
Читайте также
42%
1.32 84.25
1.36
Нашли ошибку?