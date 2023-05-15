Украинские боевики выпустили 26 снарядов по Донецку за два часа

Украинские боевики выпустили этой ночью 26 снарядов натовского калибра по Донецку всего за два часа. Ударам подверглись два района — Куйбышевский и Петровский. Больше всего досталось второму.

Согласно данным представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК), снаряды калибром 155 миллиметров были выпущены в период с 00:20 до 02:20.

О разрушениях и пострадавших сведений нет.

Опубликовано фото части выпущенной ВСУ по Луганску британской ракеты Storm Shadow

Несколькими днями ранее украинские боевики выпустили по Луганску две ракеты большой дальности Storm Shadow, которые были переданы киевскому режиму Великобританией. В результате обстрела пострадали шестеро детей, двоих госпитализировали. Спустя почти сутки произошел новый прилет. Ракета упала в спальном районе поселка Юбилейный. Пострадавших среди населения не было, но в жилых домах повылетали окна.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Москва решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны РФ сообщили, что наносившие удары по предприятиям в Луганске самолеты ВСУ были сбиты.