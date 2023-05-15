Минобороны: ВС РФ перехватили ракету Storm Shadow в зоне СВО
В оборонном ведомстве сообщили об успехах армии за сутки.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также, по его словам, за сутки были перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM и десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS.
«Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Новопокровка, Водяное, Работино Запорожской области, Любимовка, Новая Каховка Херсонской области, Горловка, Пески, Володино Донецкой народной республики, Кременная и Новокрасянка Луганской народной республики», — добавил Конашенков.
Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы заняли ключевые высотки в Артемовске.
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