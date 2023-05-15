Не пройдут: как российские бойцы уничтожают технику ВСУ в районе Берестового
Российские бойцы уничтожают технику и боевиков ВСУ в районе Берестового
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Попытки националистов подобраться ближе к селу — обречены на провал.
Расположение российских военных в Берестовом на границе Луганской и Донецкой республик — один из ведущих форпостов группировки «Юг». Под контролем бойцов стратегическая трасса Артемовск — Лисичанск и позиции противника со стороны Спорного.
Любые попытки ВСУ подобраться ближе к селу обречены на провал. Даже покинуть блиндажи, устроенные в лесопосадках, украинским военным почти нереально — орудия наведены на цели и ждут момента. Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Ярослава Богата.
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