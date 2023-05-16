Президент ЮАР Рамафоса предложил Путину и Зеленскому мирную инициативу

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Рита Миронова
Рита Миронова 68

Президент ЮАР: Путин и Зеленский согласились с предложением африканских лидеров по мирной инициативе

Президент ЮАР Рамафоса предложил Путину и Зеленскому мирную инициативу

Фото: www.globallookpress.com / Janine Schmitz/photothek.de via

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Как африканские страны могут помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной?

Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Об этом заявил президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса на пресс-конференции с премьером Сингапура Ли Сяньлуном.

«Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР», — уточнил Рамафоса.

Он обсудил вопрос с Путиным и Зеленским, которые согласились взаимодействовать с африканскими лидерами на эту тему. Оба президента согласны начать подготовку к встрече и переговорам, о чем доложено генсеку ООН Антониу Гутерреша и офису Африканского союза.

Среди лидеров союза некоторые предложили представить инициативу для разрешения конфликта на Украине.

В недавнем телефонном разговоре Владимир Путин и Сирил Рамафоса обсудили отношения двух стран и выразили позитивный настрой на дальнейшее сотрудничество. Кроме того, президент ЮАР высказал идею об участии африканских лидеров в урегулировании украинского конфликта. Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась работать на дипломатическом треке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти ЮАР разрешили посадку подпавшему под санкции США российскому самолету.

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