«Коллективный запад» сконцентрировал свое внимание на наступлении Украины. Но что будет со страной после?

Аналитики спрогнозировали, чем анонсируемое контрнаступление ВСУ может обернуться для Запада. По мнению авторов американского издания Foreign Affairs, наступление украинской стороны лишь даст России новые преимущества.

Авторы предполагают, что российское руководство может считать наступление украинских нацистов «высшей точкой западной помощи». По мнению аналитиков, российская армия со временем сможет истощить арсенал ВСУ.

«Москва уверена, что предстоящая атака Киева будет разовой акцией. Россия может считать, что время еще на ее стороне», — написано в статье.

Авторы издания также добавили, что чиновники в США и Европе время от времени впадают в отчаянье. Они предполагают, что их настроения связаны с тем, что ни один пакет военной помощи не изменил ход событий на украинском театре боевых действий.

Журналисты в заключение отметили, что Западу пора бы задуматься о том, что будет с Украиной после контрнаступления. По их словам, сейчас «помощники» Киева не заглядывают так далеко, а концентрируют свое внимание лишь на ответной атаке. Аналитики считают, что это может стать грубой ошибкой, ведь в история неоднократно доказывала — конфликты завершать бывает трудно.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot в Киеве.