Несокрушимая САУ «Нона»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Вооружения и техника армии России ежедневно подтверждают свою исключительную эффективность в ходе спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах показана боевая работа подразделений 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона» Воздушно-десантных войск (ВДВ). Бойцы уничтожили огневые позиции артиллерийских расчетов и резервы украинских боевиков. После выполнения задачи военнослужащие оперативно сменили позиции. Разведка целей и корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотных летательных аппаратов.

На следующих кадрах — работа боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» по уничтожению вскрытых разведкой скоплений бронетехники ВСУ. Бойцы произвели пуски фугасными 220-мм снарядами, после чего сразу же покинули занятый огневые позиции. «Ураганы» способны поражать различные цели на расстоянии до 40 километров.