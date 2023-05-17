Несокрушимая САУ «Нона»! Лучшее видео из зоны СВО за день

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 1 139

Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Ураган» в зоне СВО

Фото, видео: Андрей Рубцов / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Вооружения и техника армии России ежедневно подтверждают свою исключительную эффективность в ходе спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах показана боевая работа подразделений 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона» Воздушно-десантных войск (ВДВ). Бойцы уничтожили огневые позиции артиллерийских расчетов и резервы украинских боевиков. После выполнения задачи военнослужащие оперативно сменили позиции. Разведка целей и корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотных летательных аппаратов.

На следующих кадрах — работа боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» по уничтожению вскрытых разведкой скоплений бронетехники ВСУ. Бойцы произвели пуски фугасными 220-мм снарядами, после чего сразу же покинули занятый огневые позиции. «Ураганы» способны поражать различные цели на расстоянии до 40 километров.

Тема:
Спецоперация
17 мая
В офисе Зеленского признали нехватку оружия для контрнаступления ВСУ
16 мая
В США раскрыли правду об украинском контрнаступлении
16 мая
Охота за «тенью»: как ВКС РФ сбивают «неуязвимые» британские Storm Shadow
16 мая
«Скудоумие и безысходность»: почему Киев рискует скоро остаться без ЗРК Patriot
16 мая
Турчак заявил о создании единого стандарта мер поддержки для участников СВО
16 мая
Дело не только в поражении: почему США не поставляют F-16 на Украину
16 мая
Прикрывают друг друга: как работают танкисты армии России в зоне СВО
16 мая
Западные СМИ сообщили, что контрнаступление ВСУ даст преимущество России
16 мая
Скрипач Петр Лундстрем посетил пункт отбора на военную службу по контракту
16 мая
Президент ЮАР Рамафоса предложил Путину и Зеленскому мирную инициативу
+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
79.98
0.88 87.16
1.07
Собой владеть — все одолеть: китайский совет дня на среду, 17 мая

Последние новости

6:13
Больше 500 роз: Джиган не перестает радовать Самойлову после воссоединения
6:00
Несокрушимая САУ «Нона»! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:54
Перепугали всю Америку: перевернутый флаг США случайно повесили над Капитолием
5:41
Финляндия отгородилась от России «садовым забором» за 380 миллионов евро
5:28
Не тому учили: в одной из школ Петербурга раскрыли коррупционную схему
5:16
До десяти лет: в Госдуме предупредили о сроках за инвестиционные советы

Сейчас читают

Евгений Петросян впервые вышел в свет после госпитализации
Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп