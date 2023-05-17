Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39

По данным следствия, гражданин Украины осуществил передачу взрывного устройства исполнителю теракта посредством сервиса экспресс-доставки.

Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Предполагаемый соучастник Дарьи Треповой, задержанной по обвинению в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга и гибели военкора Владлена Татарского, член украинской ДРГ Юрий Денисов был объявлен в розыск. Соответствующие данные появились в базе МВД России.

Уточняется, что уроженец Донецка разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно статье в его отношении было возбуждено уголовное дело, не уточняется.

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе. По данным следствия, Дарья Трепова посетила организованный им творческий вечер и вручила журналисту начиненную взрывчаткой статуэтку. Подарок девушки взорвался в руках у Татарского. В результате произошедшего пострадали более 40 человек.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий Трепова была арестована в кратчайшие сроки. СК удалось установить, что девушка действовала не одна. Предполагается, что Юрий Денисов осуществил передачу взрывного устройство исполнителю теракта.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава ГУР Украины подтвердил причастность Киева к терактам в России.

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