Утрата доверия или конфликт интересов? Почему уволили главу «Вектора» Максютова

Роспотребнадзор и СМИ сообщают о разных причинах данного решения.

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов был уволен со своей должности. Основанием послужил конфликт интересов, сообщает Роспотребнадзор.

По сообщениям многих СМИ, мужчина был уволен из-за утраты доверия.

Известно, что Ринат Максютов работал в центре «Вектор» с 2003 года и принимал участие в разработке вакцины от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона».

Сам Центр «Вектор» входит в Роспотребнадзор и на данный момент является одним из крупнейших в РФ научно-производственных комплексов, ведущих исследования в области естественных наук.

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