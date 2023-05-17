Утрата доверия или конфликт интересов? Почему уволили главу «Вектора» Максютова
Главу центра «Вектор» Рината Максютова уволили в связи с утратой доверия
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Роспотребнадзор и СМИ сообщают о разных причинах данного решения.
Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов был уволен со своей должности. Основанием послужил конфликт интересов, сообщает Роспотребнадзор.
По сообщениям многих СМИ, мужчина был уволен из-за утраты доверия.
Известно, что Ринат Максютов работал в центре «Вектор» с 2003 года и принимал участие в разработке вакцины от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона».
Сам Центр «Вектор» входит в Роспотребнадзор и на данный момент является одним из крупнейших в РФ научно-производственных комплексов, ведущих исследования в области естественных наук.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Владимир Путин освободил Николая Гречушкина от должности замглавы МЧС.
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