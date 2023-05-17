Кылычдароглу назвал Эрдогана ориентирующимся на РФ «фальшивым лидером»

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу назвал действующего турецкого лидера Реджепа Тийипа Эрдогана «фальшивым мировом лидером», которому не оставит родину. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице в Twitter.

«Еще вчера (Реджеп Тайип Эрдоган. — Прим. ред.) был сопредседателем „Большого Ближнего Востока“, а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется», — заявил Кылычдароглу.

Голосование на выборах нового президента Турции прошло 14 мая. После вскрытия урн со всех избирательных участков Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88% голосов. Они не смогли преодолеть отметку в 50% голосов избирателей, а это может означать лишь одно — оба кандидата примут участие во втором туре президентских выборов. В избиркоме уточнили, что они пройдут 28 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соединенным Штатам нужна смена власти в Турции. Такое мнение озвучил эксперт, обозреватель, блогер Иван Стародубцев.