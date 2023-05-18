Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по жилым кварталам Донецка

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Украинские националисты продолжают терроризировать мирное население.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Накануне Донецк снова оказался под массированным огнем украинских радикалов. Один из снарядов разорвался рядом с автобусной остановкой, на которой находились люди. Погибли двое мирных жителей. Еще больше жертв — в другом районе, после обстрела магазина. С места событий рассказал подробности корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Дым от попадания только-только рассеялся. Неосторожный вопрос к прохожему на улице внезапно раскрывает человеческую трагедию.

«Вы имеете какое-то отношение к этому магазину?» — спрашивают у жителя Донецка.

«Моя мама там погибла», — отвечает он.

Эксперты внутри магазина проводят осмотр и ищут осколки снаряда. Сложно представить, что еще утром вот сюда приходили люди купить крупу и сахар, а теперь эти же самые люди лежат мертвые под обломками.

Поселок Горняк — северный пригород Донецка. Он на расстоянии пушечного выстрела от передовой. Напротив — печально знаменитый поселок Пески. С той стороны смертоносный металл летит круглые сутки.

«Снаряд попал вот сюда в крышу и разорвался в торговом зале. Все, кто находились внутри, — либо погибли, либо тяжело ранены. Важно заметить, что улица Славина постоянно находится под обстрелом, и постоянно. Снаряды прилетают вот на этот пятачок. Здесь находится три магазина», — рассказывает журналист.

Очевидцы говорят, трудно сосчитать, какой это обстрел на их памяти.

«Это же не первое попадание, да? В магазин именно?» — спрашивает журналист.

«Не первое. И в глаз мне попал осколок, и в спину. Каждый раз даю интервью…» — рассказала местная жительница Ольга.

Именно здесь, неподалеку от улицы Славина, на днях, снаряд попал в дом и убил женщину с ребенком. Из развалин достали только два обгоревших тела. А сейчас сестра одного из погибших рассказывает о том, как он оказался в Донецке.

«Бывший военный, приехал домой, к родителям, остался здесь с мамой, маму похоронили в 17-м году, а он вот съездил в пенсионный переоформить на российский паспорт СНИЛС», — рассказывает Галина Поваляева.

Возможная ежедневная встреча со смертью накладывает на людей неизгладимый отпечаток. Никаких истерик, нет даже слез. Они просто стоят и смотрят. И надеются, что этот кошмар когда-нибудь прекратится.

Тема:
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