Достаем зонты: в Петербурге ожидаются похолодание и дожди

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В Санкт-Петербурге ожидаются похолодание и дожди

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Погода

Приготовиться принять эстафету следует и москвичам. К выходным в столице ожидается такая же погода.

Санкт-Петербург ждет полная смена погодных декораций. И всем, кто привык к почти летней температуре, придется одеться потеплее и вспомнить о зонтах.

Резкое похолодание придет уже этой ночью вместе с дождем. На город обрушится сильный ветер, а столбики термометров будут опускаться до плюс пяти градусов. Днем тоже будет свежо — до плюс 15. Ближе к выходным холодный фронт уйдет в Москву.

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Погода
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