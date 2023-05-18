Попадут в руки России: почему США боятся допустить украинцев к полетам на F-16
NYT: США опасаются попадания F-16 в руки военных инженеров России
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. Diana Cossaboom
Белый дом опасается, что авантюра обойдется Штатам слишком дорого.
США не допустят летчиков ВСУ к полетам на истребителях F-16. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на украинского чиновника.
Несмотря на согласие некоторых европейских стран передать Киеву эти самолеты, разрешить управлять ими могут только Штаты. А в администрации президента Джо Байдена считают, что это обойдется им слишком дорого.
На само обучение придется потратить миллионы долларов. К тому же, истребители напичканы засекреченными системами. И прежде всего Штаты боятся, что с поля боя они попадут в руки российских военных инженеров.
Ранее 5-tv.ru писал, что американцы предпринимают меры по недопущению поставок F-16 в зону проведения специальной военной операции.
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