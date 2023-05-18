«Есть риск»: в Польше рассказали о страхе ЕС по поводу Украины

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Канцелярия Дуды: Евросоюз боится заморозки СВО на Украине

«Есть риск»: в Польше рассказали о страхе ЕС по поводу Украины

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Reichwein

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Все это совершенно не в интересах западных стран.

Варшава и Евросоюз боятся заморозки конфликта на Украине. Об этом сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Zet.

«Есть такой риск — замораживания этого конфликта и размораживания его время от времени», — сказал Пшидач.

Также он добавил, что все это совершенно не в интересах ни Польши, ни какой-либо другой страны Европейского союза.

До этого американский журналист Сеймур Херш рассказал, что группа европейских государств во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт. В эту группу входят Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как президент Польши заявил о передаче Украине почти всех своих истребителей МиГ-29.

Тема:
Спецоперация
18 мая
Никакого «контрнаступа»: Лукашенко развеял серьезные планы ВСУ
18 мая
«Конструктивный и продолжительный»: Песков о разговоре Путина с главой ЮАР Рафамосой
18 мая
Всего 1%: российские военные почти взяли Артемовск
18 мая
Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах ЗВО
18 мая
«Красная зона»: командование ВСУ запрещает офицерам посещать передовые позиции
18 мая
Последний шанс на переговоры: следующие пять месяцев будут решающими для Украины
18 мая
Аналог реактивной ракеты: российские военные получили новый пехотный огнемет
18 мая
Метание мин: как российские артиллеристы разносят позиции ВСУ
18 мая
Стали известны подробности покушения на врио главы МВД ЛНР Корнета
18 мая
Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по жилым кварталам Донецка
+24° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
80.76
0.78 87.57
0.41
Любое сложное дело начинается с малого: китайский совет дня на четверг, 1...

Последние новости

12:54
Мир детства и творчества: выставка анимации «Жить дружно!» открылась в Москве
12:51
В Кремле пообещали ответить на недружественные действия Финляндии
12:50
«Просто не ешьте»: европейцам дали совет на фоне резкого роста цен на еду
12:46
«Ничего страшного»: в МГУ сумели локализовать распространение кори
12:42
Никакого «контрнаступа»: Лукашенко развеял серьезные планы ВСУ
12:38
«Конструктивный и продолжительный»: Песков о разговоре Путина с главой ЮАР Рафамосой

Сейчас читают

На Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой
Российская нефть вывела индийские НПЗ в прибыль
Умер бывший супруг звезды фильма «Покровские ворота» Евгений Козловский
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023