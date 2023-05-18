«Есть риск»: в Польше рассказали о страхе ЕС по поводу Украины

Все это совершенно не в интересах западных стран.

Варшава и Евросоюз боятся заморозки конфликта на Украине. Об этом сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Zet.

«Есть такой риск — замораживания этого конфликта и размораживания его время от времени», — сказал Пшидач.

Также он добавил, что все это совершенно не в интересах ни Польши, ни какой-либо другой страны Европейского союза.

До этого американский журналист Сеймур Херш рассказал, что группа европейских государств во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт. В эту группу входят Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как президент Польши заявил о передаче Украине почти всех своих истребителей МиГ-29.