Уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники под Мервичи

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 41

Минбороны: в районе населённого пункта Львовской области было уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники

Уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники под Мервичи

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Также средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов.

За прошедшие сутки российской армией в районе населенного пункта Мервичи Львовской области было уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также он представитель МО добавил, что средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Двуречное, Горобьевка Харьковской области, Веселое, Благовещенка, Белогоровка, Новомихайловка и Егоровка Донецкой народной республики.

По итогу, цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Прежде армия России нанесла сокрушительные авиационные удары по резервам ВСУ у Авдеевки.

Россия продолжает вести специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские нацисты усилили обстрелы мирных кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как боевики ВСУ взрывали жилые дома при бегстве из Артемовска.

Тема:
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