Бессмысленно и дорого: сколько Украина потратила на залпы Patriot в Киеве

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Military Watch: ВСУ потратили почти 100 миллионов долларов на борьбу с «Кинжалом» с помощью Patriot

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Arnulf Hettrich; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Украинская армия буквально бросает деньги на ветер.

Подсчитано, во сколько Америке обошлась работа ЗРК Patriot в Киеве во время отражения точечных российских ударов. Об этом сообщает издание Military Watch.

Вышло очень дорого и бессмысленно. Военные аналитики утверждают, что зенитная установка израсходовала почти весь боекомплект, пытаясь сбить гиперзвуковой «Кинжал».

По данным издания, дивизион Patriot выпустил 32 ракеты-перехватчика. И только этот залп стоил чуть меньше 100 миллионов долларов.

Более того, как подтвердили в Минобороны РФ, ВСУ в результате удара потеряли сразу пять таких комплексов ПВО. Эксперты полагают, что это сильно подпортит репутацию американского ВПК. И вот акции компании-производителя установок Patriot уже поползли вниз.

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Бессмысленно и дорого: сколько Украина потратила на залпы Patriot в Киеве

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