Бессмысленно и дорого: сколько Украина потратила на залпы Patriot в Киеве

Украинская армия буквально бросает деньги на ветер.

Подсчитано, во сколько Америке обошлась работа ЗРК Patriot в Киеве во время отражения точечных российских ударов. Об этом сообщает издание Military Watch.

Вышло очень дорого и бессмысленно. Военные аналитики утверждают, что зенитная установка израсходовала почти весь боекомплект, пытаясь сбить гиперзвуковой «Кинжал».

По данным издания, дивизион Patriot выпустил 32 ракеты-перехватчика. И только этот залп стоил чуть меньше 100 миллионов долларов.

Более того, как подтвердили в Минобороны РФ, ВСУ в результате удара потеряли сразу пять таких комплексов ПВО. Эксперты полагают, что это сильно подпортит репутацию американского ВПК. И вот акции компании-производителя установок Patriot уже поползли вниз.