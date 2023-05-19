Бессмысленно и дорого: сколько Украина потратила на залпы Patriot в Киеве
Military Watch: ВСУ потратили почти 100 миллионов долларов на борьбу с «Кинжалом» с помощью Patriot
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Arnulf Hettrich; 5-tv.ru
Украинская армия буквально бросает деньги на ветер.
Подсчитано, во сколько Америке обошлась работа ЗРК Patriot в Киеве во время отражения точечных российских ударов. Об этом сообщает издание Military Watch.
Вышло очень дорого и бессмысленно. Военные аналитики утверждают, что зенитная установка израсходовала почти весь боекомплект, пытаясь сбить гиперзвуковой «Кинжал».
По данным издания, дивизион Patriot выпустил 32 ракеты-перехватчика. И только этот залп стоил чуть меньше 100 миллионов долларов.
Более того, как подтвердили в Минобороны РФ, ВСУ в результате удара потеряли сразу пять таких комплексов ПВО. Эксперты полагают, что это сильно подпортит репутацию американского ВПК. И вот акции компании-производителя установок Patriot уже поползли вниз.
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