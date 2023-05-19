Работают даже ночью: как идет восстановление Мариуполя
Строители приводят в порядок более 1,5 тысячи объектов в Мариуполе
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Город вновь обретает свое истинное лицо.
Больше половины жителей Мариуполя уже вернулись назад. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин наблюдал, как город снова обретает лицо.
Сказать, что его восстанавливают активно — это не сказать ничего. Строители работают и днем, и ночью — в несколько смен.
Одновременно в городе приводится в порядок больше 1,5 тысячи объектов. Среди них в приоритете — школы, детские сады, больницы. Именно их ВСУ превращали в опорные пункты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе появится технопарк. В настоящее время там идет плановое разминирование и за этот период будет готов полноценный план про превращению «Азовстали» в современный технопарк.
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