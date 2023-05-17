Мучила и оскверняла: раскрыта личность снайперши, ликвидированной в Артемовске

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Рита Миронова
Рита Миронова 5 835

Украинскую снайпершу Алису Полищук ликвидировали под Артемовском

Мучила и оскверняла: раскрыта личность снайперши, ликвидированной в Артемовске

Фото: www.globallookpress.com / Vincenzo Circosta

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Тема:
Спецоперация

Молодая девушка выжигала узоры на павших русских солдатах и издевалась над мирными гражданами.

Снайперша, пойманная российскими военными под Артемовском, выжигала узоры на павших русских солдатах. По информации военных Telegram-каналов, ею оказалась девушка по имени Алиса Полищук.

Ранее появилась информация, что пойманной девушкой была полячка, присоединившаяся к украинским боевикам. Ее поймали после издевательств над мирными жителями Артемовска: сторонница ВСУ (Вооруженных сил Украины) выстрелила в ногу мужчине, который пошел за водой.

Раненому оказали помощь, а жестокую снайпершу искали около двух дней, пока она тщательно пряталась от российских солдат. При обнаружении ее сразу же ликвидировали, не став брать в плен.

Официального подтверждения этой информации нет.

Не исключено, что девушка имела отношение к спорту. Буквально месяц назад стало известно, что украинские биатлонистки работают снайперами на Херсонском направлении. Об этом РИА Новости сообщил снайпер из добровольческого десантно-штурмового батальона с позывным «Крестик», ссылаясь на данные радиоперехвата переговоров украинцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему стрелки из США боятся российских снайперов.

Тема:
Спецоперация
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