Устали ждать и терпеть: США поставили Зеленскому ультиматум о переговорах с РФ
Полковник Макгрегор: США поставили Зеленскому ультиматум о переговорах с РФ
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Chris Emil Janssen
За океаном активно поддерживают украинского лидера, но желаемого результата в ответ не получают. Для его достижения западные страны уже готовы пойти на крайние меры.
Белый дом поставил ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: либо он в ближайшее время начинает контрнаступление, о котором буквально кричит уже не один месяц, либо инициирует переговоры с Россией и соглашается на капитуляцию. Об этом рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
«Несколько недель назад ему буквально сказали: иди в контратаку или согласись на переговоры об условиях капитуляции. Эта информация пришла из Белого дома, это фактически утечка», — сообщил Макгрегор.
Полковник убежден, что желание Зеленского затянуть конфликт в стране лишь ухудшает положение Украины и НАТО, ведь Россия в это время укрепляет господствующее положение. Вместе с тем еще недавно в Китае заявляли о готовящихся переговорах с Россией из-за отсутствия веры в успех Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, западные политики не хотят, «чтобы их национальные бюджеты утекли в бездонную пропасть». Ведь Зеленский с каждым днем требует все больше финансовой и военной помощи. При этом не показывает никакого результата.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую роль играет Китай в регулировании конфликта на Украине.
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