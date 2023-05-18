Участие необходимо: какую роль играет Китай в регулировании конфликта на Украине
Пекин готов содействовать прекращению огня и восстановлению мира.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Для урегулирования украинского конфликта нет универсального решения. Всем сторонам-участникам необходимо накапливать доверие и создавать условия для завершения боевых действий, а также способствовать началу мирных переговоров. К такому выводу пришел спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй.
На днях он посетил Киев с рабочим визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, «панацеи для выхода из кризиса нет». Важно создавать условия для прекращения военных действий и накапливать взаимное доверие.
Пекин, в свою очередь, готов посодействовать в прекращении применения огня и восстановления мирной жизни.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что предложения, предусматривающие утрату территорий, признание поражения и заморозку конфликта, Киев не воспримет.
Сейчас Киев настаивает на решении проблемы с помощью предложенной Киевом «формулы мира». Она предусматривает вывод российских войск с зоны специальной военной операции. Наша страна отвергает этот метод, но готова вести переговоры без постановки предварительных условий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Китай призвал посольства прекратить пропаганду поддержки Украины.
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