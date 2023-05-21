Военкор показала, как российские военные контролируют острова на Днепре

За минувшую неделю мы увидели сразу три мирных инициативы — начал свою миссию китайский спецпосланник по Евразии Ли Хуэй, он уже побывал в Киеве. Параллельно своих легатов направляет Папа Римский, а также намечается третий посредник — Африка — локомотивом там выступает ЮАР, но сочувствующих много.

Россия свои цели не меняла — денацификация киевского режима и демилитаризация Украины — а путем переговоров или «своими силами» — это вопрос второй. Репортаж с передовой Натали Графчиковой.

«Дальше уже не рекомендую выходить, можно демаскировать себя. Они могут в разных участках островов прятаться, наблюдать в камышах», — говорит российский боец.

Шаг в шаг за разведчиками идем к точке, с которой видно острова на Днепре. ВСУ пытаются занять именно острова, потому что переправиться сразу с правого берега на левый не дают возможности наши войска. Украинские боевики хотят занять промежуточные позиции.

Все эти попытки сразу замечают наши разведчики. Подробности — в репортаже.